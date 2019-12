Beauté & Mode 10 ans que la sublime Tatiana Silva fait la pluie et le beau temps Aurélie Parisi

Tatiana Silva en a fait du chemin depuis son règne en tant que Miss Belgique. Dans deux semaines, la jeune femme de 34 ans fêtera ses dix ans de carrière en tant que présentatrice de la météo. Son parcours a débuté en décembre 2009 dans les locaux de la RTBF. " Quand j’ai commencé à présenter la météo, je n’étais pas très douée. C’était nouveau pour moi. Je ne me destinais pas du tout à la météo. C’est un peu arrivé par surprise après l’élection de Miss Belgique. J’ai dû apprendre beaucoup de choses et je remercie la RTBF de m’avoir fait confiance dans ce domaine", nous explique celle dont le talent pour faire la pluie et le beau temps s’est exporté chez nos voisins français de TF1 et LCI. Journaliste météo depuis 2017 sur la première chaîne et présentatrice de 90’ Enquêtes (TMC) , la Belge rayonne. " Cette décennie me permet également de faire le bilan du parcours entamé. Après dix ans, je vois évidemment une différence dans ma manière de présenter la météo. Je me sens plus à l’aise à l’antenne et je pense que les téléspectateurs le ressentent aussi."