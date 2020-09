Très tendance, ce végétal de la famille du cannabis, a trouvé sa place dans les produits de beauté.

Babor

Le Phyto CBD Serum de Babor est un sérum soyeux qui pénètre rapidement et calme les peaux sèches et fatiguées grâce au CBD, à l’huile de chanvre et à l’huile d’amande. En outre, les prébiotiques, les probiotiques et l’extrait d’écorce d’érable procurent un teint frais comme la rosée. Il est composé à 98 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Babor, phyto CBD Serum - 42 €

{{1}}



Kiehl’s

S’inspirant de l’héritage pharmaceutique de Kiehl’s et des applications et usages traditionnels des végétaux aux vertus puissantes, les pharmaciens de Kiehl’s présentent leur nouvelle ligne de soin Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Collection. Cette

ligne non comédogène comprend deux soins : l’huile légère et apaisante Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Concentrate, et le nettoyant doux et purifiant Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Cleanser. Tous deux sont formulés à base d’ingrédients dérivés de sources naturelles, dont l’huile de graines de Cannabis Sativa et l’huile d’origan vert.