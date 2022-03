Près de la baie vitrée qui s’ouvre sur Bruxelles, au 3e étage d’un bel immeuble de l’avenue Louise, une petite radio répand un flot de musique, le fer à côté chauffe et des chapeaux attendent d’être moulés à la vapeur sur des formes en bois tendues de feutre. L’atelier d’Elvis Pompilio semble sorti d’un décor de film. Machine à coudre, vieille table, tissus colorés, plumes par terre, étagères débordantes… et des chapeaux partout. C’est là, depuis sept ans, qu’il reçoit sur rendez-vous ses clients et ses amis. Là aussi qu’il travaille, à créer des formes et réaliser des chapeaux, des bonnets, des bérets, des capelines géantes, des œuvres d’art aussi, à accrocher chez soi.

Après avoir connu un succès mondial auquel il a lui-même voulu mettre fin (voir l’article ci-contre), l’artiste chapelier y a retrouvé "la magie de l’artisanat, qui consiste à créer un accessoire unique et le contact direct avec les gens".

