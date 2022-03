Un programme varié, complet, avec des activités sportives pour se faire plaisir, à exécuter de manière progressive, c’est la recette du succès, selon Bianca Cioni, fitness manager depuis plus de 17 ans, au club sportif David Lloyd, lové en bordure de la forêt de Soignes.

Remodeler ou resculpter sa silhouette. Dès que les journées commencent à rallonger, c’est le rêve que l’on caresse en songeant aux beaux jours à venir. C’est aussi un défi que l’on a envie de se lancer et qui passe le plus souvent par une révision globale de son mode de vie, en diverses étapes à mettre en œuvre pour un mieux-être. À commencer – ce n’est ni un scoop ni un secret – par reconsidérer son hygiène alimentaire. Une fois cette évidence intégrée, on peut commencer à repenser son activité sportive. Et pourquoi pas, histoire de potentialiser tous ces “efforts” au niveau alimentaire et physique, au besoin de se faire aider par des technologies aux promesses qui laissent songeur ? Afin d’accélérer le processus enclenché, mais aussi agir de manière localisée et personnalisée.



Un traitement à la carte pour un plan d’attaque complet, c’est en quelque sorte ce que proposent certains clubs qui ont intégré dans leurs infrastructures sportives un institut esthétique.