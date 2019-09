Un peu mise à toutes les sauces, si l’on peut dire, la détox s’accommode particulièrement bien de ces box repas préparés pour une alimentation saine et variée. Un concept qui a le vent en poupe. En pratique, il s’agit d’aller chercher dans un point d’enlèvement, généralement un magasin bio, deux fois par semaine ou plus, voire chaque jour - c’est selon - une boîte contenant tous les aliments des repas d’une semaine. Généralement prêts à déguster ou alors, nécessitant une petite préparation pas bien méchante. Une expérience à tenter sans hésiter pour se régaler sain, varié, facile, surprenant, léger et souvent rassasiant.

(...)