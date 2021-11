Plus pénible que d’ordinaire pour la plupart d’entre nous, après un été qui n’en était pas un et des mois de Covid qui n’en finissent pas, la rentrée paraît bien laborieuse. Déjà fatigué, épuisé, lassé… avant même d’avoir commencé une nouvelle année académique, on cherche où trouver l’énergie, la vitalité, la sérénité aussi.

Les livres peuvent apporter des solutions ou alors des pistes pour mieux rebondir. Délivrant des conseils très pratiques, variés, abordables, accessibles au plus grand nombre sinon à tous, ils ont déjà le mérite d’inviter à la réflexion… avant de passer à l’action.

En voici une petite sélection, dans des genres très divers parce qu’il en faut pour tous les goûts, tous les besoins, toutes les aspirations.

Vers l'harmonie

Les crises individuelles et collectives que nous traversons et qui se succèdent prennent souvent racine dans les comportements de nos personnalités apeurées qui génèrent beaucoup de tensions, de déséquilibres, de chaos et de souffrance, explique Thierry Janssen, psychothérapeute et auteur de La Posture juste, qui permet de nous adapter aux circonstances de l’existence. Pour nous aider à la trouver, l’auteur propose des outils concrets et faciles à utiliser dans notre vie quotidienne afin de “développer cette justesse et inventer un monde plus harmonieux, plus joyeux et plus vivant.” Sous le format audiolivre, Thierry Janssen nous fait la lecture intégrale de son ouvrage, en 6 h 16 min.

La Posture juste, Thierry Janssen, Audiolib ; 24 €

© audiolob



Invitation à la lenteur

Comment enrayer cette course permanente après le temps, revenir à l’essentiel, faire une pause, s’octroyer des moments pour soi ? De la méditation, des plantes et des huiles essentielles : c’est le programme que propose Sylvie Verbois, thérapeute, qui invite le lecteur à savourer la lenteur.

Ralentir, Sylvie Verbois, Ed. Eyrolles pratique; 12 €

© Eyrolles

Les huiles carrément essentielles

Que ce soit pour se soigner, se détendre, booster son immunité, assainir sa maison ou parfumer ses plats, Rachel Frély a sélectionné Les 20 huiles carrément essentielles. De la lavande au cèdre, en passant par le ravintsara, le basilic tropical ou encore le laurier noble : pour quelles indications, comment les utiliser, pour qui, quelles précautions prendre ?

Les 20 huiles carrément essentielles, Rachel Frély, Éd. Larousse ; 10,95 €

© Larousse

Golf et mental

“Par son aspect social, créatif, ludique, sportif, le golf est une véritable ‘machine à laver le cerveau’.” C’est Didier Drouven, fondateur de la Coaching&mental golf academy qui le dit et l’écrit dans Le Golf, c’est bon pour le mental. Également sophrologue caycédien, il répond dans cet ouvrage très concrètement aux réponses que se posent les golfeurs, présents ou en devenir.

Le Golf, c’est bon pour le mental, Didier Drouven, en vente sur Amazone, en format broché ou Kindle ; 18 € ou 9,99 €

© D.R

Tout simplement bienfaisant

Pourquoi ce livre ? “Pour montrer que – comme son titre l’indique – “Tout le monde peut méditer”. La méditation n’est pas réservée à des gens naturellement “zen”. Elle n’est pas l’apanage des sages ou des bobos. Elle n’est pas une corvée sinistre que l’on s’inflige “pour aller mieux”. C’est une véritable aventure intérieure accessible à toutes et tous, incroyablement bienfaisante, et cela beaucoup plus vite qu’on ne l’imagine”, répond Martin Aylward, nourri par 30 ans de pratique méditative.

Tout le monde peut méditer, Martin Aylward, Éd. Les Arènes, Mind ; 19,90 €

© Les Arènes

Le régime bonheur

Premier réflexe pour apaiser l’hypersensibilité émotionnelle et viscérale : adopter des aliments pauvres en Fodmaps (groupe de glucides à chaîne courte) mais riches en protéines et bons gras selon le Dr Pierre Nys, endocrinologue-nutritionniste qui vous promet ainsi de “fabriquer les hormones du bonheur.”

Le Régime Fodmaps pour les hypersensibles, Dr Pierre Nys, Éd. Leduc ; 18 €

© Le Duc

Pour stimuler l'énergie

Retrouver la santé par l’écriture, le dessin et le collage, c’est ce que propose Nathalie Hanot, psychologue, dans Le Journal créatif du burnout. Ayant accompagné des personnes en burnout pendant 15 ans, elle a développé un programme d’ateliers créatifs pour stimuler l’énergie vitale et assurer un retour à un équilibre global. Le livre invite le lecteur à tenir un journal créatif et à s’interroger sur ce qu’il vit à l’aide d’exercices spécifiques.

Le Journal créatif du burnout, Nathalie Hanot, Les Éditions de l’Homme ; 20 €

© L'Homme



Cinq lieux à revisiter

Et si réorganiser son intérieur permettait de trouver une vie meilleure, sur le plan personnel mais aussi professionnel ? C’est en tout cas le principe du Feng Shui. Dans son ouvrage, Caroline-S. Gleizes dévoile le secret des 5 pièces à revisiter chez soi : chambre, salle de bain, salon, cuisine et bureau. Très pratique, le livre des tests pour faire le bilan, des graphes de satisfaction à dessiner, des conseils et des jeux pour vérifier les acquis.

Feng Shui, nouvelle vie !, Caroline-S. Gleizes, Éd. Eyrolles poche ; 6,90 €

© Eyrolles

Sous hypnose

Après Bien dormir, ça s’apprend !, le célèbre youtubeur Benjamin Lubszinski, praticien en psychothérapies brèves, hypnothérapeute et coach, arrive avec Être zen, ça s’apprend !. Dans cet ouvrage, il détaille étape par étape deux mois de programme pour vaincre le stress, propose une quinzaine de séances d’hypnose, un apprentissage complet de l’auto-hypnose ainsi que des exercices et conseils concerts pour l’organisation à la maison et au travail. Histoire de retrouver la sérénité…

Être zen, ça s’apprend !, Benjamin Lubszinski, Ed. du Rocher ; 17,90 €