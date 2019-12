Geneviève de Fontenay n'a pas du tout apprécié la cérémonie de Miss France 2020 et l'a fait savoir!

L'ex-patronne des Miss France était l'invitée de Morandini Live ce lundi sur CNews. Elle n'avait pas sa langue en poche au moment de critiquer le concours de beauté.

Elle qui a récemment affirmé que les transsexuelles n'avaient pas leur place à Miss France, s'en est prise à la cérémonie. Décor, maillots, chorégraphies: rien n'a plu à Geneviève de Fontenay. "C'était le music-hall. Ce n'est pas ce que l'on faisait avant avec cette ambiance de charme, d'élégance. Avant, il n'y avait qu'une chorégraphie, une même robe. Ce qui est choquant, c'est qu'elles sont présentées par groupe de 10, avec des chorégraphies et des tenues différentes. Il n'y a plus d'égalité entre les candidates", avance-t-elle dans Morandini Live.

"Le décor était moche comme tout. Les chorégraphies étaient dédiées à l'Angleterre, à la Russie et à l'Espagne, ce n'est pas Miss Europe, c'est Miss France ! Ces jeunes filles représentent toutes les provinces, toutes nos régions. On a suffisamment d'éléments en France pour faire des chorégraphies. Je n'ai pas vu un peu de tricolore durant la soirée. Les écharpes avec des lettres noires sur fond doré, on les voyait beaucoup moins. On lisait moins les écharpes", poursuivait-elle.

Avant de conclure: "cette année, le maillot était tellement moche. Il était marron, il n'avait pas du tout d'allure. Certaines avait des franges sur les fesses, on ne savait pas pourquoi", poursuivait-elle après avoir rappelé que, dans le passé, la cérémonie intéressait plus de monde. Suivie par 6,8 millions de téléspectateurs ce samedi soir, le concours en comptait autrefois 12,4 millions.