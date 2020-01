Un focus sur l'Inde qui va mettre aussi des couleurs et de l'originalité dans les garde-robes du monde entier au printemps.

A partir du 16 avril, on pourra voir le résultat de la nouvelle collaboration de H&M avec un designer. Sabyasachi s'est inspirée du textile riche, de l'artisanat et de l'histoire de l'Inde pour créer une collection qui mélange des silhouettes modernes et traditionnelles "avec un clin d'œil à l'athlétisme et au camping", explique le communiqué !

La garde-robe complète pour femmes et hommes revisite les traditions indiennes du textile et de l'imprimé créées par la Sabyasachi Art Foundation, la broderie et les silhouettes multiculturelles.

Sabyasachi, originaire de Kolkata, a lancé sa marque éponyme en 1999. Aujourd'hui, l'entreprise englobe de la couture, du prêt-à-porter, de la haute joaillerie et une gamme d’accessoires. Le créateur possède cinq magasins phares à travers l'Inde et a également fondé la Sabyasachi Art Foundation, un hommage à sa mère artiste.

Les pièces seront disponibles dans le monde entier dans les magasins H&M en avril, y compris tous les magasins indiens, ainsi que sur hm.com, Myntra et 48 marchés en ligne H&M dans le monde entier.