Les hommes et les crèmes n’ont plus rien d’antagonistes, et la cosmétique masculine se développe à vitesse grand V, surtout en Europe qui est le premier marché en la matière devant l’Amérique latine puis l’Amérique du Nord. Chez nous en Belgique, il y a un avant et un après-Covid, d’après NewPharma, l’e-pharmacie belge qui a observé une hausse de 8,3 % de ce segment depuis la pandémie. Ce qui attire le plus ?