Ici Paris XL a réagi rapidement pour que le mois de décembre soit tout de même festif et propose donc d'anticiper les courses afin que l'afflux de monde, impensable en ces temps de Covid, ne soit concentré sur une courte période à l'approche de la fin d'année.

Joost van Bergeijk, Directeur Marketing et Customer Experience explique que la marque espère répartir le monde prévu dans les magasins durant les mois à venir, notamment en réduisant les temps de présence en magasin (et donc les temps d'attente hors magasin). Comment ? en offrant la possibilité d'acheter en ligne mais aussi hors ligne avec le click&collect.

De plus en plus de boutiques se tournent d'ailleurs vers ce système qu'Ikea avait rapidement mis en place durant le confinement, en mai. Du côté de l'enseigne de beauté belge, il s'agit en fait de faire son shopping en ligne pour se donner le temps du choix puis de venir dans l'heure retirer sa commande et ses cadeaux dans un magasin préalablement renseigné. Ainsi, les cadeaux seront emballés en boutique. "Une situation ‘win-win’, tant pour le client que pour le distributeur, vu que ceci épargne de longs moments passés à tourner en rond en magasin à la recherche du cadeau idéal", explique-t-on chez Ici Paris XL.

Un conseil en live par vidéo

Le conseil n'est cependant pas absent du choix en ligne : l'enseigne va poursuivre la nouveauté digitale "Go Instore". Il s'agit d'une possibilité offerte sur le site de recevoir des conseils en live de la part d'une beauty advisor. En appuyant sur le bouton "Shopping Live", le client est mis en contact vidéo unilatéral (seule le conseiller apparaît) et en connexion audio bilatérale. Une façon d'être guidé dans ses achats de façon professionnelle.

Enfin, concernant les achats en ligne, il sera aussi possible de faire envoyer des cadeaux à une adresse au choix avec un emballage cadeau spécial Noël et un message personnalisé. Les maladroits de l'emballage devraient apprécier !

Ici Paris Xl va également prévoir des périodes de promotion plus longues notamment pour le Black Friday et les offres de Noël, pour éviter les afflux de personnes sur un seul jour.