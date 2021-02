Le "body positive" c’est un mouvement et un hashtag devenu de plus en plus populaire, qui aide à sortir des carcans d‘une beauté stéréotypée. Les femmes grandes mais pas trop, minces juste ce qu’il faut, féminines, sportives mais pas over-musclées, etc.

Désormais, on compte plus de 14,5 millions de posts mentionnant le hashtag "body positive" sur Instagram. Et autant d’histoires qui vont avec et qui racontent notamment comment cette communauté inclusive parlant de vergetures, de poids, de corps différents, de plis, de bourrelets, de poils, de mépris et de complexes en tout genre a pu aider à aller mieux, à s’accepter comme on est...