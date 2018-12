A 48 ans, la mannequin britannique est le nouveau visage de la marque de cosmétique française Nars.





Naomi Campbell est l’une des plus grandes mannequins au monde. Dans les années 1990, elle incarnait la mode aux côtés de Claudia Schiffer et Cindy Crawford. Elle a défilé pour Azzedine Alaïa, a posé pour Vogue et a été figurante dans des clips comme celui de George Michael pour son tube Freedom!'90.

Toutes les cases étaient cochées. Enfin presque… Naomi Campbell n’a jamais été le visage d’une marque de beauté. C’est désormais chose faite. La mannequin prête ses traits pour Nars comme le prouve cette publication postée sur le compte Instagram de la marque il y a quelques jours.

Naomi Campbell et le créateur de la marque François Nars sont amis de longue date comme en témoigne ce cliché pris dans les années 1990. Sans doute le début d'une belle et longue collaboration.