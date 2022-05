Les robes de mariée évoluent constamment et si ces dernières années, on avait vu apparaître la tendance d’une tenue plus "casual" facilement réutilisable dans la vie de tous les jours avec notamment des longueurs midi (et pas longues) ou des ensembles top et jupe ou pantalon, aujourd’hui, on assiste à encore plus d’originalité. D’abord, la tendance de la robe de mariée noire initiée en 2021 est toujours bien présente. "90 % de mon dressing est noir, je n’aime pas du tout le blanc, alors j’ai cherché une pièce qui me correspondrait le mieux : une robe clairement de mariée, époustouflante mais noire", s’amuse Alexandra. Avantage : une tenue chic qui met en valeur les bijoux et accessoires et gomme les petits défauts de la silhouette.

Un choix audacieux qui conviendra plus aux "personnalités" qui n’ont pas peur d’aller à l’encontre des idées conventionnelles autour du mariage en blanc. À noter que l’on peut se marier en noir à la commune mais aussi à l’église. Contrairement à une croyance populaire, il n’est pas obligatoire d’être en blanc pour un mariage religieux.

Cette année également, il y a une recrudescence de robes blanches mais jouant à fond la transparence. Une tendance "naked dress" reconnue par la plateforme d’e-commerce Lyst qui rapporte que les recherches pour ce genre ont augmenté de 80 % depuis le début de l’année !E.W.