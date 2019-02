"Un concours de mannequins, ce n’est pas comme pour les miss, on cherche des visages particuliers, confie Iris Mittenaere - dans les coulisses du Lido - au sujet de Top Model Belgium (TMB). J’adore la mode, assister aux défilés et je connais les critères, donc c’était intéressant pour moi cet exercice de jurée (voir gagnants ci-dessous) . Pour des mannequins, on fonctionne plus aux coups de cœur. Il n’y a pas vraiment de critères. Alors qu’une miss, on cherche quelqu’un qui représente un pays ou l’univers. On a donc besoin de quelqu’un qui représente tout le monde, ce qui est un peu plus objectif. La désignation d’un mannequin reste plus subjective. Ici, je n’avais pas forcément le même coup de cœur que mon voisin alors que pour une élection de miss, on essaye de réunir les avis de tous."

