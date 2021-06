Depuis deux ans, on le voit débarquer par touches sur les hommes : une couleur principale sur des sneakers, une claquette, une paire de lunettes tirant sur l’or rose, une casquette pêche et bien évidemment sur un short de bain arborant des flamants roses ou autres imprimés plus sombres sur fond corail. Cette couleur lumineuse ou douce se joue facilement des codes streetwear auxquels elle apporte fraîcheur et même humour.

Mais attention, la chemise rose layette ou barbie-fuschia pour aller au travail avec un pantalon beige ou bleu marine ratera assurément son coup… Car d’abord tous les roses ne se ressemblent pas et s’il est frais et joueur, il est rarement chic : imaginez une veste rose à la place d’un trench mastic pour aller parler affaires au Luxembourg et vous comprendrez aisément la nuance !