Pour sa dernière campagne, Benefit a fait le choix de la diversité. Kate Grant, une mannequin trisomique nord-irlandaise, est en effet la nouvelle égérie de la marque de cosmétiques. Sur son compte Instagram, la jeune femme a publié une photo où on la voit poser avec un eye-liner noir de l'enseigne américaine.

Sur le cliché, Kate Grant est à l'aise devant l'objectif. Quand on jette un coup d'oeil sur son parcours, on comprend mieux pourquoi. Au mois d'août dernier, elle devient la première personne atteinte du syndrome de Down à remporter le "Teen Ultimate Beauty of the World", un concours de beauté prônant la diversité.

Depuis son enfance, Kate Grant rêve de devenir mannequin. Cette collaboration avec Benefit exauce son voeu le plus cher. A présent, elle va se rendre dans les quelques 2000 magasins Benefit répartis à travers le monde pour promouvoir les produits de la marque.