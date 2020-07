La véritable reine du style, c’est désormais elle.

Moins iconoclaste que Lady Di, mais plus colorée que Meghan : en bonne élève Kate Middleton incarne parfaitement ce qu’on attend d’une femme de son rang, que ce soit pour les vêtements ou la mise en beauté. Madame Figaro a compilé les essentiels de la Duchesse de Cambridge qui auraient leur place dans n’importe quel sac à main.

Beauty Queen

Minimaliste, mais travaillé, frais sans être exubérant… le protocole beauty imposé par la famille royale britannique se transforme souvent en vrai travail de funambule. Pour esquiver les fashion faux-pas avec panache, Kate peut notamment compter sur un embellisseur pour lèvres d’un rose léger à 18 euros de la maison Clarins. Un accessoire qu’elle avait dégainé lors du tournoi de Wimbledon en 2019. Pour le vernis, Elizabeth II est ferme : il doit impérativement être nude. Comme la Reine et Camilla Parker Bowles, l’épouse du prince William a jeté son dévolu sur la marque Essie, et plus précisément sur la teinte neutre 423. On en trouve des flacons à 10 euros. Et quand la maman de George, Charlotte et Louis a besoin d’un coup de peps sur ses pommettes, elle donne sa préférence à la gamme Bobbi Brown Shimmer Brick, aperçue lors de son Royal Wedding en 2011.