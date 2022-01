Superposer les couches pour mettre tous les atouts beauté dans son jeu : c’est l’art du “layering”.

C’est une méthode que l’on pratique depuis longtemps dans les pays asiatiques. Et dont le succès ne cesse de grandir chez nous. Pourtant, force est d’avouer qu’elle est plutôt contraignante et chronophage. Comprenez que si vous n’avez que quelques minutes pour vous faire belle, le matin, dans la salle de bains et que vous voulez adopter le “layering”, il va vous falloir déclencher votre réveil un peu plus tôt…

Car ce ne sont pas moins de six voire sept couches qu’il vous faudra appliquer sur le visage, afin que l’hydratation et le “glow” soient complets.