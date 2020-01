L'épilation définitive, c'est le moment, c'est l'instant ! 6 mois avant les vacances, pour caler son premier rendez-vous qui permettra d'avoir des jambes, un bikini et/ou des aisselles nettes sans devoir y penser pendant les beaux jours.

Virginia Rodriguès est esthéticienne, elle s'est spécialisée dans l'épilation définitive. Elle a fait le point pour nous sur cette technique en s'occupant de notre bikini... Et le résultat est très concluant !

Les progrès de ces dernières années en matière d'épilation définitive sont considérables et les prix baissent régulièrement. Pourtant, on hésite souvent à faire le pas. Par manque d'informations précises, par tous les ouï-dire sur le sujet (« Y a quelqu'un qui m'a dit que la belle-soeur de sa meilleure copine avait été brûlée au troisième degré. Oui, dans la région du bikini ! »), parce que l'on ne sait pas où aller, parce que « le poil si je veux » aussi peut-être !

En préambule, le docteur Silke Eggers, dermatologue, affirme qu'il n'y a « aucune contre-indication à se prêter à une épilation définitive par laser et lumière pulsée. Cela n'a pas d'incidence sur la santé ou sur la peau. Et cela fonctionne tout à fait », assure la praticienne.

Alors, on a mis nos poils dont on ne voulait plus (bikini) à contribution en les confiant à une pro de l'épilation définitive opérant dans un centre médical de l'avenue Louise à Bruxelles . Virginia utilise l'appareil sur elle et sur des dizaines de femmes qu'elle a pu recevoir sur sa table moelleuse. Et elles n'ont qu'un mot à la bouche : Merci ! « Elles me disent toutes que c'est la meilleure décision qu'elles aient prise pour elles ces derniers mois. Cela change la vie de ne plus se préoccuper de ses poils »

On lui a posé toutes les questions que l'on peut se poser sur le sujet. Et elle nous a répondu avec une grande franchise. Et pour avoir testé, on vous recommande cette pratique comme un acte libératoire qui nous fait gagner du temps et de l'argent au final.

Comment ça marche ?

La séance dure 30 minutes à 1 heure au tout début. Aujourd'hui, les machines des professionnels combinent lasers et lumière pulsée. Ce sont des techniques complémentaires : la lumière pulsée complète le travail du laser en agissant avec des ondes différentes, sur un spectre plus important.

10 à 20 % des poils vont tomber dans les jours qui suivent mais aussi déjà pendant la séance. Au bout de la troisième séance, vous verrez clairement un changement.

Le laser, c'est dangereux ?

Non, pas du tout, cela agit sur le poil seulement. Celui-ci absorbe la chaleur du laser et la transmet jusqu'au bulbe, qui meurt. J'utilise un laser médical à diode, le meilleur qui soit. Le tout est de ne pas brûler la peau. Je règle la puissance au minimum au début pour voir comme réagit la personne. Et peu à peu j'adapte pour gagner en efficacité sur chaque personne, à leur rythme car les sensibilités sont tellement différentes selon les gens et les moments aussi ! Le tout est d'avancer sans s'attarder sur une zone.

Et si on a trop mal ?

Pour les personnes très sensibles, il est possible d'utiliser une crème anesthésiante. Mais dans la grosse majorité des cas, c'est tout à fait supportable : je parlerai même d'inconfort plutôt que de douleur.

© iStock / Getty



Toutes les épilations définitives se valent-elles ?

Malheureusement non. Les techniques et les machines se valent plus ou moins mais c'est une opération humaine. Et le professionnel doit être toujours concentré et à l'écoute des réactions de la personne pour ne pas la brûler tout en passant suffisamment de fois pour ne pas multiplier les séances. Il faut avoir confiance avant tout dans le praticien : qu'il soit dermato n'est pas un gage d'efficacité et de sécurité et une épilation en institut n'est pas non plus vouée à l'échec. L'inverse est vrai aussi ! Ecoutez-vous... on sent tout de suite la personne qui veut faire du bon travail, non ?

Quelle est la fréquence ?

On y retourne tous les mois, pas avant. Pour laisser le temps au cycle pileux de se refaire. Si on vous dit de venir toutes les semaines ou tous les 15 jours, passez votre chemin : c'est comme si vous repassiez sur des poils déjà traités. Pour un bikini, il faut compter de 5 à 10 séances selon la personne. De même pour les demi-jambes et un peu moins pour les aisselles.

Entre-temps, vous pouvez épiler ou raser tout de suite après la séance mais laisser repousser jusqu'au prochain rendez-vous pour un maximum d'efficacité.

Ce qui est fait est définitif, vous pouvez donc revenir tous les 3 mois histoire d'économiser chaque mois... Cela prendra juste plus de temps mais le résultat au final sera le même.

Comment on s'y prépare ?

On arrive avec tous ses poils ! (Rires) C'est plus facile pour voir la zone à éradiquer et le genre du poil. L'appareil est réglé pour chaque personne selon son phototype et son poil (épais, dru, clair, foncé...)

Plus la peau est claire et le poil foncé et épais et plus cela fonctionne rapidement. Mais par contre, plus on a de poils et plus cela dure longtemps car il y a une plus grande surface de travail. Poils blonds ou roux, malheureusement, ça ne sera pas concluant.

La peau doit être nette même s'il peut y avoir des rougeurs dues à des poils incarnés. Par contre en cas de boutons enflammés, on ne peut pas traiter. La préparation est identique pour les hommes et les femmes. Les hommes aussi passent de plus en plus à l'épilation définitive d'ailleurs.

Pour quel résultat ?

C'est incroyable ! Je l'ai testé sur moi évidemment et ma famille... Finis les poils mais aussi finis les poils incarnés ! Vous avez la peau toute douce... tout le temps (mais pour ça, il faut exfolier et hydrater, n'oubliez pas!). Parfois quelques poils repoussent. Certaines clientes reviennent une fois par an pour enlever les quelques poils qui subsistent mais sans commune mesure avec ce qu'elles avaient avant.

Toutes les zones du corps peuvent être épilées ?

Le duvet ne disparaît jamais, et c'est plus difficile pour les poils fins que l'on peut avoir sur les bras ou le haut des jambes. Les aisselles, les demi-jambes et le bikini sont les zones clés de l'épilation définitive.

© iStock / Getty

Quels sont les prix ?

Ils varient beaucoup d'un praticien à l'autre. Ici, on fonctionne par zone : c'est 70€ la séance pour le bikini et 130€ pour les demi-jambes. Mais Virginia épile aussi bien d'autres zones : les aisselles (60€) la lèvre supérieure (35€), le torse (120€), ... Et propose des forfaits multi-zones.

Et le test ?

D'abord, cela ne fait pas très mal. C'est juste pas très agréable .

Cela a lieu au maximum 1 fois par mois, ce qui est facile à caler dans un agenda. Si on veut économiser entre deux séances, on peut : ce qui est fait est fait, cela mettra juste plus longtemps à atteindre le résultat définitif.

Le résultat est dingue. C'est comme avec un GSM : on n'imagine plus sa vie sans !

Et au final, on gagne du temps et de l'argent : une épilation définitive du maillot coûte environ 70x 7 = 490€ soit 1 an et 8 mois d'épilation mensuelle du maillot en institut.

PS : les poils poussent jusqu'à la fin de notre vie...

L'hiver et le début du printemps sont bien évidemment les meilleurs moments pour commencer !

> Renseignement : www.epil-definitive.be