Le congrès mondial de l’IMCAS, la grand-messe de la médecine et chirurgie esthétiques à Paris, a confirmé la santé insolente du secteur ! Le marché mondial de l’esthétique médicale et chirurgicale devrait être "multiplié par trois en dix ans, passant de 5,7 à 14,8 milliards d’euros entre 2014 et 2023, avec un taux de croissance annuel composé de 8 % sur la période 2018-2023".

Dans ce domaine, les produits injectables tirent encore plus leur épingle du jeu.

Botox et autres produits de comblement (les fillers) représentent le premier marché en valeur en 2019 avec 51,50 % et une croissance prévue de 9,2 % par an jusque 2023…

(...)