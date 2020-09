Jusqu'au bout des ongles

Pour la production de sa collection 8 free, Karolin Van Loon (Les couleurs de la terre) a collaboré avec une entreprise qui ne teste pas ses produits sur les animaux. Ses vernis à ongles sont donc non seulement beaux, mais aussi hypoallergéniques, véganes et fabriqués dans le respect de la planète. La gamme se compose d’une série de teintes naturelles qui sauront se marier avec toutes les tenues. Des couleurs intemporelles inspirées des tons naturels pastel et noir profond des pierres d’agate de sa collection, mais aussi des femmes de son entourage.

Karolin Van loon - Vernis à ongles 20 €

L’art du pinceau

C’est à la maquilleuse Miriam Jacks que l’on doit cette gamme de pinceaux (blush, sourcils, poudre, etc.) totalement vegan. Les brosses sont faites de bois local et recyclé avec des poils qui sont pour la plupart vegan et donc également adaptés aux personnes souffrant d’allergies. Les pinceaux sont peints à la main et sont fabriqués en Allemagne en utilisant un travail manuel 100 % traditionnel. La production est réalisée en étroite collaboration avec le projet de club berlinois KLIK pour soutenir les enfants et les jeunes des rues sans abri. (disponible chez Beauty by Kroonen)

JACKS beauty line - Pinceaux, de 10 à 59 €

