Peau terne, rougeurs réactives, sécheresse et ridules qui s’accentuent… ne cherchez plus, c’est la fin de l’hiver et la peau souffre. Pour la rendre belle et souple, il y a des solutions que la grande papesse des produits ultra-naturels, l’Américaine d’origine colombienne Tata Harper, a exposées lors d’une master class exceptionnelle à Bruxelles.

Depuis 12 ans à la tête de la marque de beauté qui porte son nom, Tata Harper est la reine de la "cosmétique propre", c’est-à-dire " une ligne de soins 100 % naturels, sans produits toxiques et sans une seule goutte d’ingrédients chimiques ", explique-t-elle.

Pour retrouver un teint lumineux, Tata Harper insiste : il faut prendre du temps pour soi le matin comme le soir et avoir les bons gestes. Pour cette adepte du layering, soit la superposition des cosmétiques, il faut commencer par un nettoyage de la peau " aussi bien le matin que le soir ". " En utilisant un nettoyant bio puis une exfoliation douce au quotidien, pour enlever les peaux mortes qui rendent la peau grise à la longue."

Déjà, vous sentirez votre peau plus douce et rebondie, plus lumineuse. Ensuite, place au sérum : " on peut tout à fait en superposer plusieurs, liftant, régénérant, unifiant… " Le sérum contour des yeux puis la crème contour des yeux viennent parfaire ces soins anti-âge. Avant la crème hydratante. "Il faut toujours masser la peau de bas en haut, surtout autour des maxillaires où la peau a tendance à se relâcher. Pareil pour le cou : toujours de bas en haut ", explique-t-elle en joignant le geste à la parole.

Le petit secret de Tata Harper : une goutte d’huile pour terminer si la peau est vraiment sèche. Et l’entrepreneuse qui parcourt le monde a toujours dans son sac un spray d’essence florale hydratante à l’acide hyaluronique, qui hydrate toute la journée facilement.

Enfin, pour améliorer l’aspect de la peau, elle préconise de consommer des aliments à forte concentration en Oméga 3 et en glutathion, "l’antioxydant le plus puissant au monde, que l’on retrouve dans les noix par exemple".

