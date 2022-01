Cela faisait plus de 15 ans qu’on le voyait mouler les gambettes des femmes. Le pantalon slim tissé de lycra pour plus de confort semblait indétrônable. En tissu de coton de toutes les couleurs il y a une dizaine d’années en pleine mode "color-block" et taille basse, le slim a aussi traversé les modes en jean denim ou noir.

Et pourtant, "cela a été un glissement régulier et presque invisible. En 2019, j’ai offert le dernier skinny de mon dressing à une amie. Je sentais que voilà, c’était fini pour moi", constate Frances, blogueuse spécialiste de mode. Selon elle, c’est la génération Z qui a fait chuter ce basique l’an passé.

Petit paradoxe pourtant : les jeans moulants figurent parmi les principales recherches de mode de l’année 2021 sur Google. En fait, la plupart de ces recherches ont été "effectuées par des personnes se demandant si elles étaient cool ou non", explique encore Frances.

Même si le skinny vend encore chèrement sa peau, force est de constater qu’on le délaisse pour des leggings, "plus streetwear, plus rock", des pantalons larges à coupe droite, taille basse ou haute (le style normcore), des pantalons "cargo" ou encore des mom jeans bien confortables, des pattes d’éph ou des "flare" jeans, moulants en haut et qui s’élargissent en bas. Et surtout, le baggy donc qui a même été adoubé par le premier défenseur du slim et du skinny : Hedi Slimane, directeur artistique de Céline.

Lié à l’univers du hip-hop, du skate, du rock, le pantalon large se décline en jean délavé, troué, rapiécé. "L e baggy est beaucoup revenu via le vintage dont sont très férus les adolescents, explique ainsi la styliste Dinah Sultan. On en voit beaucoup chez les jeunes influenceurs/euses qui achètent notamment de vieux Levi’s 501 en XL et donnent des techniques pour décaler un bouton ou pour les ceinturer."

Selon la plate-forme mondiale de mode Lyst, les recherches montrent que les acheteurs ont préféré les jeans à jambes larges et baggy pendant la majeure partie de 2021, les recherches pour ces deux styles ayant bondi de 110 % depuis janvier !