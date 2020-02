Balade dans les ateliers de la maison de corseterie centenaire Van de Velde à l’occasion de la Saint-Valentin.

Ils seront encore nombreux les hommes, les femmes et les couples à pousser la porte des boutiques de lingerie, ou à faire leur choix sur Internet. Les dessous, comme les fleurs, les chocolats et les parfums restent un incontournable de ce jour de l’amour.

Inquiet à l’idée de pousser le bouchon trop loin et d’aller à contre-courant de l’émancipation féminine ? Détendons-nous. "Les femmes n’ont pas attendu les hommes pour s’acheter des sous-vêtements affriolants tout comme des culottes bien basiques. La lingerie, c’est aussi une façon d’être bien dans sa peau, à l’écoute de soi, plus confiante : que ce soit en dentelles ou en boxer, ça dépend des jours", affirme Marine, qui aime bien choisir des dessous avec son compagnon à l’approche du 14 février et à d’autres moments d’ailleurs.

© Maison Van de Velde



Si le secteur de la lingerie accompagne de plus en plus les femmes vers l’acceptation de soi, il y a une marque belge qui n’a pas attendu ces dernières années pour mettre en valeur les rondeurs et travailler à la confiance en soi des femmes. C’est la société familiale Van de Velde qui fête ses 100 ans et possède trois marques de lingerie, la classique et sexy Marie-Jo, la luxueuse (et ex-espagnole) Andrès Sarda et Prima Donna, fidèle aux femmes ayant des courbes. "La gamme va jusqu’au bonnet J et bientôt K", affirme Carole Lambert, Brand Design Manager pour Prima Donna. Cette marque, rachetée dans les années 90 par la société belge, a vu le jour en 1865 ! Et déjà, début XXe, elle s’opposait aux tailles de guêpe et à la coutume d’aplatir la poitrine en mettant en avant un soutien qui sied aux femmes voluptueuses !

© Maison Van de Velde



Sans jamais avoir fait de révolution brutale, elle assume d’incarner une valeur sûre pour ses clientes plus âgées. Mais dans le même temps, "on parle aussi aux filles et aux femmes qui ont besoin d’un bon maintien pour être à l’aise mais qui veulent aussi être fières de leurs dessous !", explique Carole Lambert. "Les mots-clés ont toujours été le maintien, la technicité, la qualité et l’authenticité."

Avec des avancées qui ont fait parler d’elle : en 2006, Prima Donna confectionne son premier soutien-gorge dit "spacer" qui donne à la poitrine un joli galbe rond et naturel. Sa mythique ligne Deauville existe aussi depuis 17 ans et est réinventée chaque année… Et c’est en développant des lignes de maillots de bain qui proposent le même maintien sublimateur que les soutiens-gorge que la marque va faire la différence en 2017.

© Maison Van de Velde



Les designers de Prima Donna proposent désormais des collections aux couleurs flashy, des sous-vêtements de plus en plus sexy, des modèles plus jeunes avec la gamme Twist, "mais avec la même philosophie qui est que le soutien-gorge doit s’adapter pour magnifier les seins et pas l’inverse !"

Alors, les créatifs travaillent avec toutes les employés du groupe ! Elles essayent tous les modèles sortis de l’atelier de création et donnent leur avis côté coupe, maintien, aisance, douceur, forme… Il s’agit de comprendre ce que cela donne sur de vraies femmes, de toutes morphologies, de tous âges ! En décembre dernier, ce ne sont d’ailleurs que des employées qui ont foulé le catwalk lors du grand show pour les 100 ans de la société : un défilé avec les dessous sortis des archives et un autre avec les collections emblématiques des marques. 100 % non retouché, comme les mannequins sur le site web de la marque, aux formes non standard.