Quand vous poussez la porte d’un restaurant, vous pouvez effectuer un rapide test visuel. Vous verrez (très) rarement un chef digne de ce nom au look punk et à l’allure débraillée. Ils ou elles sont tous et toutes sur leur 31 avec des vestes parfaitement taillées, repassées au pli près qui leur confèrent une stature, un prestige et enjolivent leur aura. La figure tutélaire de Paul Bocuse, le chef du siècle disparu en janvier 2018, a fait le tour du monde avec cette image du chef toque sur la tête et sa célèbre veste blanche immaculée qu’il a personnellement signée en 1976 chez Bragard.

Un nom qui est né dans une… boucherie. Celle de Monsieur et Madame Bragard à Épinal dans les Vosges en 1933 (elle a soufflé ses 85 bougies l’an dernier) où la femme du boucher a dessiné, un jour, une veste pour un peintre en bâtiment. Elle n’a jamais sans doute imaginé que cette marque allait prospérer pour devenir aujourd’hui leader du marché Horeca mais aussi présente dans d’autres secteurs comme la… boucherie.

(...)