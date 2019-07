La semaine dernière, Petit Bateau proposait deux nouveaux accessoires plutôt originaux. Leur particularité ? Ils sont anti-ondes. Une petite couverture et un bonnet à rayures sont donc censés protéger bébé des ondes du wifi, la 4G ou des smartphones.





La Dépêche du Midi . L'efficacité des produits est mesurée sur les ondes de 800 MHz à 5,8 GHz. La couverture est vendue au prix de 89 euros et le bonnet à 19,90 euros. Mais sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas faites attendre. Le tricotage des deux accessoires est confectionné à partir d'un "fil d'argent" capable de "bloquer 99,5% des ondes" selon la description faite par l'enseigne française. le laboratoire Emitech a évalué cette protection, rapporte. L'efficacité des produits est mesurée sur les ondes de 800 MHz à 5,8 GHz. La couverture est vendue au prix de 89 euros et le bonnet à 19,90 euros. Mais sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas faites attendre.













Midi Libre : " Ces dix dernières années, avec le développement des téléphones portables, des ordinateurs, et autres appareils électroniques, des études montrent que l’exposition quotidienne aux ondes notamment durant la grossesse et la petite enfance pourrait avoir un impact sur le développement de l’enfant. De plus, de nombreuses études démontrent que les tissus des cerveaux des enfants sont plus absorbants que ceux des adultes du fait de leurs crânes plus fins, ils sont donc plus vulnérables. Nous proposons une solution aux personnes désirant appliquer les principes de précaution " . Face à cette vague de critiques, Petit Bateau a réagi comme l'indique le site internet du quotidien français: "





En France, un rapport établit en 2016 par l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) indiquait que " les enfants peuvent être plus exposés que les adultes aux ondes, en raison de leurs spécificités morphologiques et anatomiques, et notamment de leur petite taille, ainsi que des caractéristiques de certains de leurs tissus ".