Les voyages non-essentiels sont interdits jusqu’au 1er mars. Alors que nous avons toutes et tous une folle envie de prendre l’air, de changer d’air et de bouger, pas question de quitter les frontières pour le moment. Dommage car une petite virée en Bretagne nous ferait le plus grand bien.

Afin de profiter (quand même) des bienfaits de l’eau de mer, des algues bretonnes pu encore de naissain d’huître, les Thermes marins de Saint-Malo, établissement thermal de haut standing actuellement fermé, continuent à proposer ses produits cosmétiques 100 % made in Bretagne. Depuis le lancement de cette ligne en 2005, 32 produits ont vu le jour.

En cette période estivale, ils vous proposent leur nouvelle ligne Hydra-Gold. Destinée aux peaux sèches et déshydratées (c’est souvent le cas en hiver où le corps perd jusqu’à 500 ml par jour), elle permet d’hydrater au mieux.

À découvrir le masque hydra gold (algue dorée et eau de mer), le sérum hydra gold (algue dorée et acide hyaluronique) et la crème hydra gold (algue dorée et aloe vera).

Dans une volonté de protéger l’environnement, les Thermes marins utilisent prioritairement les richesses régionales.

"Notre démarche se veut responsable, explique Florence Poulnay, la cheffe de produits développement. Toutes les algues sont récoltées de manière traditionnelle dans une zone précise et autorisée et dans une période précise."

Amis belges, qui êtes des clients très réguliers de l’établissement et de ses nombreuses cures, les Thermes marins de Saint-Malo ne vous oublient pas. Pour toute commande sur le site https://www.cosmetique-thermesmarins.com/, vous bénéficierez de la gratuité des frais de livraison en introduisant le code BE2021.