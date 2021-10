La 3e Semaine de la mode belge rassemble 900 boutiques et marques qui voient le retour des clients.

La Semaine de la mode belge, initiative des fédérations sectorielles Créamoda et Mode unie, ne pouvait pas mieux tomber dans le calendrier. L’automne est lancé, les collections sont dans l’air du temps et les mesures sanitaires assouplies permettent aux clients de faire "leurs achats sans restrictions, les occasions sociales de s’habiller sont nombreuses et surtout : l’envie d’acheter des vêtements revient enfin. Nous avons le sentiment que l’appel à soutenir les détaillants de mode locaux ne cesse de croître et cela ne peut que profiter à notre secteur", déclare Isolde Delanghe, directrice de Mode unie.

(...)