Les collections et marques unisexes ont de plus en plus de visibilité. À quand la jupe pour tous ?

Les jeans sont portés aussi bien par des hommes que par des femmes. Pareil pour les hoodies, les sweats, les pulls, les T-shirts, les Marcels… Sauf que les tailles correspondent encore dans leur majorité à des morphologies masculines ou féminines. Et dans les boutiques comme sur les sites, on va aller vers les "rayons" hommes ou femmes pour aller choisir une pièce.

Depuis quelques années pourtant, une mode unisexe se fait de plus en plus visible.