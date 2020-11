La Roche Posay se lance dans une campagne mondiale pour sensibiliser le public aux souffrances liées aux problèmes de peau.

Quand on voit la peau, on voit des gens. Cela pourrait ressembler à une lapalissade et pourtant, quand ces mots sont prononcés par des dermatologues qui, tout au long de l’année, voient défiler des patients en souffrance dans leur cabinet, ils prennent un tout autre sens.

Ils étaient le cœur d’une grande conférence de presse virtuelle, à laquelle ont participé, voici quelques jours, des journalistes du monde entier. Car – et là aussi, c’est une évidence – les problèmes de peau touchent les hommes, les femmes et les enfants du monde entier, quelle que soit leur couleur.

Près de deux milliards de personnes dans le monde en souffrent, à différents niveaux de visibilité et de gravité. Et nombreuses ont en commun de souffrir doublement puisque de plus en plus d’études montrent que ces problèmes de peau peuvent affecter la qualité de vie : bien-être, estime de soi, interactions sociales, etc.