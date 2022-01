La Semaine de la Mode à Paris a attiré les stars, personnalités et membres de familles royales et princière. Il se fait rare à présent que des princes et princesses assistent aux défilés de mode. Autrefois, la princesse Caroline de Monaco ne manquait jamais le défilé de Christian Dior puis celui de la maison Chanel. Elle n’y assiste désormais plus que ponctuellement notamment lors de la présentation de la collection croisière ou de celle des métiers de l’artisanat.

La reine Paola alors princesse de Liège, se rendait à Paris pour applaudir les créations de Jean-Louis Scherrer dont elle fut une fidèle cliente. La grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg fit de même avec Elie Saab et Armani.

Aujourd’hui, le public est désormais plus clairsemé en raison des normes sanitaires et le front row est occupé par des influenceuses ou des stars internationales invitées par les grandes maisons. Les membres du Gotha présents le sont soit sur le podium, soit en leur qualité d’ambassadeurs des maisons de couture.

Ainsi, le prince Nikolai de Danemark, fils du prince Joachim et aîné des huit petits-enfants de la reine Margrethe, a défilé pour la marque Rains. Il est aussi dans l’édition du mois de "Vogue Scandinavie". Le jeune homme qui avait décidé de commencer une carrière militaire avant d’y renoncer au bout d’un mois, étudie dans une école de commerce de Copenhague et vit de passer six mois à Paris en stage. Il concilie ses études avec des défilés et des séances de photos pour les magazines de mode. Il a déjà été sollicité par Christian Dior et Burberry.

Pour le défilé Haute Couture de Dior pour le printemps-été 2022 qui se déroulait au musée Rodin, Pierre Casiraghi et son épouse l’aristocrate italienne Beatrice Borromeo sont arrivés main dans la main. Le fils de la princesse Caroline de Monaco et son épouse sont respectivement les ambassadeurs de la griffe homme et femme de la célèbre maison de couture.

Egalement dans le public pour ce défilé, lady Amelia Windsor. Elle est la fille du comte de Saint-Andrews et la petite-fille du duc de Kent, cousin de la reine Elizabeth. Depuis quelques années, les grandes marques se l’arrachent et elle n’a cessé de conforter sa position d’influenceuse.

Mais l’image qui aura incontestablement marqué cette semaine de la mode parisienne, c’est l’ouverture du défilé Haute Couture de Chanel au Grand Palais éphémère. Charlotte Casiraghi, fille de la princesse Caroline, a ouvert le show en arrivant à cheval, coiffée d’une bombe d’équitation sur la tête et portant une veste Chanel. Charlotte Casiraghi est depuis un an non seulement l’ambassadrice de Chanel, mais sa porte-parole et la responsable des activités littéraires dans les salons de la maison rue Cambon. Dans l’assistance, la jeune femme a pu compter sur la présence de sa belle-mère l’actrice Carole Bouquet ancienne image des parfums Chanel.