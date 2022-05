La toxoplasmose est une infection parasitaire bien connue pour sa dangerosité concernant les femmes enceintes. Pourtant, celle qui est aussi appelée la maladie du chat est la plus courante chez l’homme. En Belgique, la prévalence est de plus d’une personne sur deux !

Le Toxoplasma Gondii est un petit parasite qui vit chez le chat et qu’on retrouve dans ses excréments. L’homme peut être infecté par contact avec les excréments du chat (par exemple par la litière), en mangeant des légumes non lavés, en buvant de l’eau contaminée et en consommant de la viande pas assez cuite. L’infection ne se transmet pas directement de l’homme à l’homme.