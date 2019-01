La jeune femme aux cheveux bleutés portait une robe avec une traîne de la maison Valentino designé par Pier paolo Piccioli lui-même et des bijoux Tiffany & Co. La parure de diamants et de platine a été estimée à 5 millions de dollars, elle comportait 300 diamants et un diamant en forme de gouute de 20 carats. Les bracelets et boucles d'oreilles qui accompagnaient cette incroyable parure valaient eux la somme de 115 000 dollars.

Carton plein donc pour la maison Tiffany qui a créé le buzz avec ces bijoux que Lady Gaga devra bien évidemment rendre après sa sortie aussi photographiée que commentée. Derrière les apparitions sur tapis rouge se cache un jeu de lobbying antre les maisons de luxe pour habiller et faire briller les stars les plus en vue !