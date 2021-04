Depuis le lancement du slogan, en 1971, les égéries L’Oréal se sont succédé. Des femmes fortes – on pense à Jane Fonda, notamment – l’ont porté à bout de bras. Andy MacDowell est de celles-là. Elle raconte son engagement.

Tout commence en 1971. Ilon Specht, une jeune assistante publicitaire de 23 ans, qui travaille pour l’agence McCann Erikson, est chargée de s’occuper du lancement de la nouvelle coloration pour cheveux “L’Oréal Préférence”. Jusque-là, le marché est dominé par une autre marque, qui donne la voix… aux hommes. Ce qui la met dans une sacrée colère. C’est elle qui lance l’idée du “Because I’m worth it”, traduit, en français par “Parce que je le vaux bien”. Cinquante ans plus tard, c’est l’un des slogans le plus connus au monde. “Mon état d’esprit quand j’ai écrit ce slogan ? J’étais révoltée par la vision traditionnelle de la femme véhiculée par les pubs, et je refusais d’écrire un énième spot sur le fait de plaire aux hommes”, a expliqué Ilon Specht, des années plus tard. “J’ai simplement pensé : Allez vous faire foutre. Et j’ai rédigé le texte en cinq minutes. J’étais en colère et c’était très personnel.”{{1}}

Ces mots-là, aujourd’hui, on les a entendus dans la bouche des plus grandes stars, les égéries L’Oréal allant même jusqu’à faire de l’ombre aux actrices sur les marches du festival de Cannes. Andie McDowell, inoubliable fiancée de Hugh Grant dans Quatre mariages et un enterrement, est de celles-là. Elle raconte…