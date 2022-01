Dans quel magasin acquérir une montre pour homme de qualité ? Comment reconnaître un vêtement ou des chaussures qui vous feront plus d'une saison ? Avec l'explosion du prêt-à-porter, qui a fait quasiment disparaître les tailleurs, bottiers, gantiers et autres bonnetiers, il est parfois difficile de s'y retrouver pour faire le bon choix. Non seulement on souhaite que nos habits durent dans le temps, mais on aimerait aussi qu'ils soient issus d'une fabrication respectueuse de l'environnement et des hommes. La clé pour être certain de faire le bon achat réside à n'en pas douter dans la qualité, et c'est pour cela que le luxe constitue une valeur sûre.

Des magasins qui valorisent la tradition de la qualité

Renouveler sa garde-robe, pour certains d'entre nous, ce n'est pas une mince affaire... Autrefois, le sur-mesure ne laissait que peu de place au « vite fait, mal fait », car les artisans, spécialisés chacun dans leur domaine, maîtrisaient leur métier. D'autre part, on achetait moins d'habits, qui devaient durer plus longtemps. Il y avait ainsi peu de risques que les chemises, les pantalons ou les manteaux pour hommes ne déçoivent les clients sur le long terme. De nos jours, ce sont les marques réputées, et notamment les marques de luxe, qui sont gages de qualité. Bonne nouvelle, pour nous éviter de courir les boutiques, les grands magasins sélectionnent avec soin les marques qu'ils distribuent. Ces magasins font souvent partie de la génération des commerces prestigieux nés au XIXe siècle, et ils ont conservé des valeurs fortes. Peu de risques de se tromper, donc, en se rendant dans ces grands magasins traditionnels. Non seulement ils mettent un point d'honneur à proposer des produits de qualité dans leurs rayons, mais ils mobilisent aussi du personnel formé à conseiller les clients pour nous orienter efficacement dans nos achats.

© Pexels



Le luxe, un certificat d'excellence

Lignes étudiées méticuleusement, matériaux nobles ou rares, fabrication impeccable, finitions rigoureuses, travail artisanal pour des pièces parfois uniques : le luxe est indéniablement synonyme d'excellence. « Si c’est cher, c’est parce que tu paies la marque !» Qui n'a pas déjà entendu cette réflexion un peu facile et rapide ? Non, ce ne sont pas que la marque et son image que nous achetons lorsque nous investissons dans des lunettes de soleil pour homme qui portent une griffe de luxe. Faire le choix de produits de luxe, c'est investir dans un vêtement remarquable ou un bel accessoire qui nous satisferont aussi par leur qualité. Quel intérêt, en effet, d'acheter des lunettes de soleil à bas prix mais peu solides, qui casseront, se rayeront ou pire, n'offriront pas une protection solaire adéquate à nos yeux ? « Je n’ai pas les moyens d’acheter à pas cher.» : acheter plusieurs fois le même produit parce qu'il ne tient pas dans le temps, ce n'est pas forcément le bon calcul...

La qualité, c'est aussi un investissement altruiste

Après des années de consommation effrénée, compulsive dans certains cas, force est de constater que nous faisons désormais machine arrière. De nos jours, le concept de « slow motion » répond aux attentes de consommateurs qui se sentent éthiquement responsables à de nombreux égards. Car en achetant des articles de luxe, par exemple des chaussures pour hommes de luxe, plus onéreuses que des chaussures de gammes inférieures, nous valorisons le métier d'employés qui travaillent dans de bonnes conditions, avec des matières issues de filières certifiant leur transparence vis-à-vis de l'environnement. C'est par conséquent faire un geste envers nos alter ego contemporains et les générations futures, en respectant la planète, que de préférer se tourner vers des achats moins fréquents mais durables. Les grandes marques et le prêt-à-porter de luxe sont loin de refléter l'égoïsme de consommateurs privilégiés : au contraire, l'industrie du luxe nous ramène à des valeurs qualitatives, humaines et environnementales qui sont une priorité globale au XXIe siècle.

Pour résumer, il paraît judicieux, à tous points de vue et en particulier à l'époque actuelle, de revoir notre consommation en rehaussant nos standards et en fixant de nouvelles priorités. Alors, quid du boxer que vous avez acheté récemment ? L'étiquette vous paraît-elle correspondre à un achat raisonnable et responsable ? Avez-vous fait le bon choix ? Dans le doute, la solution la plus simple, c'est probablement de faire confiance aux magasins qui vous garantiront de faire des achats de qualité, durables, écoresponsables et irréprochables socialement.