Tales Cotta était un jeune mannequin brésilien de 26 ans. Ce samedi 27 avril, il était présent à la semaine de la mode de Sao Paulo au Brésil pour défiler pour la marque Ocksa. Au moment de quitter le podium, le jeune homme s'est évanoui. Il a perdu l'équilibre, avant de tomber sur le ventre. Une équipe médicale est immédiatement intervenue pour prendre en charge Tales Cotta. Le jeune homme est malheureusement décédé aux urgences.





Les causes de cette morte soudaine ne sont pas encore connues. Une autopsie va prochainement avoir lieu afin d'en savoir plus sur les circonstances du décès. Base Management, l'agence pour laquelle travaillait Tales Cotta, s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Les chargés de communication ont spécifié que le jeune mannequin ne souffrait d'aucun problème de santé : " Il maintenait un régime alimentaire sain (il était végétarien), n'utilisait pas de substances illicites et était en pleine condition pour participer au défilé. Nous attendons le rapport médical et demandons le respect en ce moment de profonde tristesse" .





Les organisateurs de la semaine de la mode de Sao Paulo ont simplement indiqué que Tales Cotta avait été " victime d'un malaise". La semaine de la mode de Sao Paulo s'est tenue du 22 au 27 avril dernier.