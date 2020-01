Connaissez vous le "Januhairy Challenge"? Pendant tout le mois de janvier, ces femmes se laissent pousser les poils partout sur leurs corps.

Cette initiative provient d'une étudiante britannique qui a décidé de ne pas se raser ou s'épiler pendant le premier mois de l'année. A travers cette action, Laura Jackson souhaite promouvoir l'acceptation de soi et redonner de la confiance aux femmes en luttant contre les standards de beauté. Cette étudiante de 21 ans s'est exprimée sur Instagram: "Au départ, j’ai laissé pousser les poils dans le cadre d’une performance pour mon diplôme de théâtre en mai 2018. Après quelques semaines, je m’y suis habituée et j’ai commencé à aimer mes poils et à apprécier de ne pas avoir à les enlever régulièrement. Je me suis sentie plus libre."

A travers ce défi, Laura Jackson a remarqué qu'il restait encore énormément à faire "pour que l’on s’accepte pleinement et véritablement les uns les autres. Car certaines personnes autour de moi n’ont pas compris ou n’étaient pas d’accord avec le fait que je ne me rasais pas."









Aujourd'hui, la page "Januhairy" (qui signifie janvier et poilu en anglais) a déjà 106 posts, 19.700 followers et 646 partages.