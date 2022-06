Dans un petit livre édité aux éditions du Rocher, France Guillain, ancienne navigatrice et spécialiste de santé naturelle, prend son pied en parlant des nôtres. Et nous donne de nombreux conseils et explications pour remettre nos pieds au centre de notre vie et pas constamment chaussés, rendus invisibles. Voici 10 choses à retenir de cet amusant et instructif livre !

Nos pieds possèdent 26 os, soit le 1/4 de l’ensemble de notre ossature, en plus de 107 ligaments et 20 muscles. C’est dire à quel point il compte à notre équilibre. Marcher pieds nus au moins 1/2 h par jour leur permet de se sentir mieux et vous aussi.

La réflexologie plantaire montre que le dessous de nos pieds est une carte de notre organisme.