Comme Obélix avec la potion magique, Pierre et Philippe Teurlings sont tombés dans le monde du bébé lorsqu’ils étaient tout petits. Descendants d’une vendeuse de chez Dujardin, ancien fleuron belge de l’habillement pour enfants, et fils d’un distributeur de produits MacLaren, les deux frères ont lancé, dans les années 90, Delta Diffusion, une société spécialisée dans les articles de puériculture, et sont désormais à la tête de la marque belge Doomoo.

Née il y a tout juste 15 ans, lors de la sortie de leur premier pouf en forme d’œuf, cette dernière s’est développée et rapidement imposée dans le secteur de la puériculture devenant une référence pour les mamans et futures mamans du monde entier. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Aujourd’hui, en Belgique, environ une maman sur trois dispose chez elle d’un coussin de grossesse ou d’allaitement et en moyenne un bébé sur dix se prélasse dans un pouf Doomoo.

(...)