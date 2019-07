Un carré démaquillant à l'eau, des marques d'auto-bronzants qui changent tout, un repigmentant cheveux qui protège et sublime : voici tout ce qui va vous rendre lumineuse cet été, sur la plage... ou pas.





Evidemment, le geste à poser avant de partir, c'est de faire un gommage pour le corps et le visage. "Deux jours avant de partir, on exfolie avec un produit doux pour enlever les cellules mortes. Pas la peine d'insister beaucoup, ni d'en faire durant les vacances : il ne faut pas non plus agresser la peau. Le gommage, c'est mieux pour l'éclat", explique Jean-Christophe, assistant shop manager chez Planet Parfum.

> Stendhal, Gelée exfoliante visage, 31.90€

> April, Gommage corps, 8.50€





1. On s'hydrate... à l'eau

En vacances, exit les textures riches qui hydratent bien mais donnent parfois une impression d'être moins bien absorbée par la peau ! Pour le visage, on pense à l'eau ! De nombreuses crèmes et sérum répliquent les bienfaits de l'eau grâce à de nouvelles technologies. Tout bénéf pour la peau qui boit tout et devient tout douce et pulpée en un clin d'oeil.

> Cinq Mondes, Essence Pré+Probiotique - Sérum en eau hydratant, protecteur de jeunesse. Cette gelée d'eau fusionne avec la peau et la gorge de bienfaits. A utiliser en sérum ou même en sous-sérum. 59.90€

> Jeanne Piaubert, hydro-active bi-phase Bain hydratant 24h, env. 40€

> Annayake, Sérum hydratation extrême, 94.50€

> April, serum concentré hydratant, 19.90€





2. On se démaquille "révolutionnaire"

Plus la peine d'embarquer son démaquillant visage et l'eye-remover avec ce produit miracle développé par H2O at Home, une marque de soins de beauté 100% naturels. Il s'agit d'un gant ou d'un carré démaquillant qui élimine tout uniquement à l’eau, sans besoin d’ajouter autre chose. Il s'agit en fait d'une micro-fibre au tissage unique développé depuis 1998 qui permet de nettoyer tout le visage en l'ayant préalablement mouillée et essorée. Cela marche incroyablement bien, même pour le mascara. On peut ensuite rajouter un peu d'eau micellaire pour contrecarrer les effets du calcaire.

La lingette laisse la peau tout douce et plus besoin de jeter des centaines de carrés coton dans la poubelle. La microfibre se nettoie avec un savon naturel, fourni avec.

> H2O at Home. 7.50€ l'unité ou 15€ pour deux avec le savon nettoyant textile. www.H2athome.be





3. On cible le contour de l'oeil

"La peau est 1000 fois plus fine sous l'oeil que sur le visage", prévient Jean-Christophe, elle est particulièrement sensible alors on oublie pas son contour de l'oeil hydratant que l'on applique d'abord du côté des pattes d'oie et que l'on tapote sur l'os jusqu'au coin interne de l'oeil. Ensuite, avec la pulpe de l'index on fait un mouvement de virgule de l'intérieur vers l'extérieur pour drainer"

> Annayake, Contour de l'oeil Hydratation continue 24h, env. 40€





4. On chouchoute ses cheveux avec un repigmentant magique

Si vous vous faites une coloration, veillez à la faire au moins 15 jours avant votre départ. Vous n'avez pas eu le temps, vous avez quelques repousses, vous vous trouvez le cheveu terne ? La solution miracle se trouve chez Leonor Greyl. La marque parisienne spécialisée dans les soins pour les cheveux a collaboré avec le spécialiste de la couleur Stéphane Pous pour développer un soin repigmentant. Celui-ci associe "à la fois des actifs soins et des pigments dans une formule à 96% naturelle", s'enthousiasme Stéphane Pous.

Ce soin, cocktail d’huiles et d’extraits végétaux protège la fibre, l'embellit sans parabel, sans sulfate, sans silicone. Il se décline en 5 nuances pour tous les types de cheveux, qu'ils soient naturels ou non, des plus clairs au plus foncés. On adore l'Anti-roux (pour l'avoir essayé) parce qu'il enlève les reflets roux pour garder un châtain foncé en prévenant l'oxydation de la couleur. Pareil pour les blond : en une application, ils sont déjaunis. A l'inverse, le Cuivré naturel réchauffe les reflets châtain et cuivrés. Et toutes les nuances laissent les cheveux doux et ultra-brillants.

Le produit s'applique après le shampoing, comme un conditionneur. Temps de pose 5 minutes. Puis on émulsionne bien et on rince abondamment. A utiliser tous les deux ou trois shampoing pour intensifier les reflets.

> Leonor Greyl, Soins repigmentants, 200 ml, 43.90€

© DR



5. On a des solutions de secours

En cas de coups de soleil, rien ne vaut une bonne couche de Biafine. En cas de peau du visage agressée par le vent, le sel, le chlore, rien ne vaut un masque ! Prenez en au moins un par semaine sur place. Ils sont gorgés d'hydratants qui apporte un bienfait immédiat.

> April, masque hydratant, 4.50€

> Starskin, masque bio-cellulose, 14.90€





6. Quand on a la peau très blanche

Vous avez l'angoisse d'arriver blanc navet sur la plage ou autour de la piscine ? On pense autobronzant deux jours avant de partir ou crème corps teintée une semaine avant. Désormais les ingrédients utilisés ne donnent plus la teinte orange tant redoutée. On le prend en mousse, on l'applique au gant sur le visage comme sur le corps. Le secret : exfolier et hydrater chaque jour après l'avoir posé. Et se laver les mains immédiatement après la pose !

> Vita Liberata, un autobronzant organique, sans produit chimique qui donne une belle couleur lumineuse. Foam tan Water, 29.90€ et gant, 5.50€

> HeShi. toute la gamme donne une couleur parfaite, notamment le Express Liquid Tan Lotion, env. 25€, à utiliser avec un gant, env. 4.50€.

© DR



7. On triche si on ne part pas

On soigne son teint avec des poudres bronzantes mais attention à ne pas avoir la main lourde et on n'oublie pas de travailler le décolleté en même temps. pour unifier l'ensemble. "Les poudres des marques de parfumeries utilisent des pigments différents et plus chers que ceux en grande surface mais qui donnent un côté beaucoup plus naturel", remarque Jean-Christophe. On pense aussi aux crèmes teintées avec SPF 30 idéales pour les peaux sensibles.

> Guerlain Terracotta, la poudre bonne mine par excellence, 49.50€

> Annayake, duo poudre Effet bronzant, 38.90€

> Clarins, Compacts solaires visage SPF 30/50, 27.90€

Pour le corps, les crèmes teintées sont très valables, elles apportent du hâle en floutant la peau, cela donne un effet pulpé et bonne mine immédiat.

> Vita Liberata, Body Blur, 37.90€





8. On ne se parfume pas, on "splashe"

Les parfums contiennent de l'alcool pas compatibles avec le soleil. Alors, on laisse à la maison son flacon et on part avec des eaux fraîches qui laissent un sillage agréable. Certaines soignent et calment la peau

> Jeanne Piaubert, Fleur d'Ange, Eau de soin corps parfumée, relaxante et hydratante, 44.90€

> Thierry Mugler, cologne, 5 fragrances, env. 32€

> Caudalie, Eau fraîche thé des vignes, env. 25€

> 5 Mondes, Eau d'Egypte, 52€

© DR



9. On ne ternira pas quand on rentre !

D'abord, on exfolie avec un gommage pour donner du lumineux à son hâle et puis on pense encore auto-bronzant, qui va permettre d'entretenir le bronzage. Le bon geste : rajouter quelques gouttes d'autobronzant dans sa crème de soin corps comme visage.

> Clarins, Addition concentrée Eclat Autobronzant visage, 15 ml, env. 25€ et Body goldglow, 30 ml, env. 35€





10. On fixe son make-up

Pour fixer le fond de teint, les ombres à paupières et même le rouge à lèvres, sans briller en vacances, on pense au fixateur de maquillage. Ils permettent de prolonger la tenue du make-up en formant une barrière invisible contre les agressions extérieures comme la pollution, la chaleur ou l’humidité. Selon leur formulation, les fixateurs peuvent également permettre d’hydrater, d’apaiser ou de rafraîchir la peau. Souvent en spray, ils sont faciles d'utilisation.

> Clarins Fix Make-up, env. 29€

> MAC Preprime, env. 11€