L’acné ne touche pas que les ados et peut être une vraie source de gêne chez les adultes. Explications.

C’est un problème pour nombre d’adolescent.e.s mais saviez-vous que 40 % des femmes de 20 à 40 ans souffrent toujours d’acné ? Les chiffres sont sensiblement les mêmes chez les hommes, même si les manifestations ne sont pas toujours identiques. En cause ? Les hormones – et chez les femmes, la période de la ménopause y est également propice – mais également des facteurs internes et externes qu’a accepté de cibler pour nous Céline Vens, pharmacienne et product manager chez La Roche-Posay.

À quoi sont dues les poussées d'acné chez les adultes?

“Les causes de l’acné en général – chez les adultes comme chez les ados – sont particulièrement complexes. Du côté des facteurs internes, il y a le génome et la prédisposition génétique. Mais aussi les hormones et notamment les androgènes, mais aussi les facteurs microbiens. Pour ce qui est des facteurs externes, on citera le tabac, l’exposition au soleil, les cosmétiques inadaptées, le stress, certains médicaments et la nutrition qui peut avoir une certaine influence.”