Les campagnes "body positive" sont de plus en plus populaires auprès des marques, d'autant plus que la saison d'été approche.

Depuis quelques mois, les nouvelles campagnes publicitairesont tendance à faire la peau à la maigreur et affiche des corps aux jolies formes !

Ainsi cette année, H&M innove et se distingue en choisissant un mannequin au corps normal dans sa dernière campagne publicitaire, baptisée "body positive" ! Asos aussi frappe fort en donnant la possibilité de voir le même vêtement sur différentes morphologies ! Depuis 60 ans, Dove célèbre la “vraie” beauté des femmes. En 2019 sa ligne de conduite est toujours la même.

American Eagle montre que les choses changent et qu'il faut défendre ces actions et continuer le combat pour que chacune s'accepte et retrouve l'estime de soi ! Parce que toutes les femmes sont belles...