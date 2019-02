Les "influenceurs", ces personnes ultra-connectées sur Instagram, YouTube ou Facebook sont devenues les nouvelles pages de publicités. Elles sont une ressource infinie pour les internautes, que cela soit en termes de produits de beauté, habitudes de vie ou voyages.





L'une des dernières tendances qui fait fureur concerne l'esthétique bucco-dentaire. De plus en plus de jeunes femmes choisissent de se faire placer une facette de porcelaine ( veneers en anglais) sur leurs dents afin de camoufler les imperfections et le jaunissement. Une aubaine pour les dentistes spécialisés dans les soins esthétiques, qui voient leur clientèle augmenter grâce au pouvoir des influenceuses.





© Capture YouTube Dans une Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne Youtube, le Doctor Apa, dentiste américain exerçant à New York et Dubaï, dévoile les dessous de cette pratique. Si celle-ci était plutôt préconisée par des personnes aisées par le passé, la tendance semble tenter une plus grande majorité de la population, grâce à l'influence des réseaux sociaux, comme l'explique Anabella Oquendo Parilli, dentiste et directrice du programme de dentisterie esthétique de l'Université de New York.





Il ne faut cependant pas se leurrer, la pose d'une facette de porcelaine peut coûter cher puisqu'il faut compter entre 1.000 (880 euros) et 4.000 dollars (3.500 euros) par dent.