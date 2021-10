Au printemps dernier, la plate-forme de mode The Lyst avait constaté une hausse de 91 % des recherches concernant les "jeans déchirés"… Nouveau ? Oui et non ! Oui, parce que désormais, on ne parle plus de simples fentes au niveau du genou ou d’un accroc ou l’autre sur les cuisses, les jeunes, femmes comme hommes, les ont appréciés ces derniers mois de plus en plus lacérés jusque sur le fessier !

Et non, parce que le denim, c’est le tissu le plus martyrisé de la mode. Voyez les "flower power" dans les seventies qui déchiraient les coutures pour les porter pattes d’eph ou les punks dans les années 80 comme les Sex Pistols arborant leurs déchirures pour revendiquer leur rage et leur dèche.

(...)