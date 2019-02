Moins guindé que les Golden Globes ou les Oscars, le gala de l'amfAR (American Foundation for AIDS Research) est l'occasion pour les stars de jouer la carte chic et sexy. Et ce, pour la bonne cause ! La fondation créée par Elizabeth Taylor en 1985 a pour but de lever des fonds pour tenter de venir à bout du sida et de financer la prévention. Ce mercredi, Heidi Klum, les soeurs Kardashian et les mannequins les plus en vue de la planète mode ont répondu présent au Cipriani Wall Street.