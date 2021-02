Des concombres sur les yeux pour amoindrir les poches, un masque au yaourt et au miel pour les cheveux, ou encore un gommage visage maison : on a toutes essayé de faire de la cosmétique dans sa cuisine.

Au-delà de ces astuces en cuisine, la beauté naturelle fait de plus en plus d’adeptes : les produits pour cheveux sans sulfate, sans silicone et sans paraben par exemple sont de plus en plus nombreux. Encore faut-il que les marques jouent le jeu du naturel jusqu’au bout, sans les remplacer par d’autres excipients qui seraient eux peu respectueux… mais moins connus. C’est tout le "jeu" du "green-washing".