La crise sanitaire a eu des effets dommageables sur différents métiers de contact. Une chose est sûre, la période est difficile en termes de relance pour les commerçants. Et les coiffeurs ont été les premiers impactés. Malgré les effets délétères de la pandémie, David Gunel, un jeune entrepreneur de 28 ans, nominé dans la catégorie « Talent » au The Salon Expérience 2019, les Awards qui récompensent les salons et les coiffeurs les plus audacieux, ouvre son troisième salon de coiffure à Bruxelles (Schaerbeek). De quoi redonner le moral à notre jeunesse indépendante en quête de relance.

© RClub



Une success story

Poussé par son frère comptable, David Gunel n’a que 22 ans lorsqu’il reprend il y a six ans son premier salon, un espace déjà ouvert depuis 46 ans à Etterbeek. Tout en conservant la clientèle fidèle du quartier, le jeune coiffeur talentueux, formé à l’école des plus grands de la profession, a su imprégner sa patte. David Gunel et son équipe, de formation visagiste, sont accueillants, à l’écoute et prennent le temps de réaliser un bon diagnostic afin trouver la coupe de cheveux qui correspond le mieux à la forme du visage et au style de chacun. Après avoir ouvert un second espace à Zellik, l’entrepreneur talentueux en ouvre un troisième, un barbershop à Schaerbeek, l’occasion d’y croiser un coiffeur expert de son équipe, mais aussi influenceur sur les réseaux sociaux : Matt Cetin. L’homme draine plus de 88.700 abonnés sur son compte Tiktok @mc_barber14.

© RClub



Des barbershops trendy

David Gunel a trouvé l’inspiration du barbershop dans la culture anglo-saxonne. Dans un décor industriel aux sons lounge, le coiffeur visagiste reçoit les chevelures masculines, les barbes et les moustaches. Accessoire de mode très trendy, la barbe est aujourd’hui portée avec élégance par de nombreux hommes. Mais elle demande du soin. Taillée, peignée, lissée, barbe de trois jours, bouc, barbiche, ancre ou balbo, sauvage, en pointe, la vôtre sera adaptée à votre personnalité, votre morphologie de visage et votre implantation. Et avec leur coup de rasoir précis, vos rouflaquettes dessinées par des mains d’artistes rendront jaloux Salvador Dali lui-même.

© RClub



De l’expertise, de la détente et du plaisir

Professionnel jusqu’au bout des doigts, entre deux services ou en attendant son tour ou tout simplement pour faire durer le plaisir de la détente, David Gunel a tout prévu. Dans ses salons, vous avez la possibilité de jouer au billard, de savourer un bon whisky en lisant le journal du jour, de faire une partie de PlayStation 5 ou tout simplement de travailler, des bornes WIFI étant mise à la disposition du public.

Coming soon, des soins esthétiques…

Parce que David Gunel fait partie de ces hommes qui voient toujours avec une longueur d’avance, RClub proposera bientôt un centre d’esthétique dans le salon situé à l’avenue de la Brabançonne N°82 à 1030 Schaerbeek. Il sera géré par le joueur de football international Hervé Kagé. Une actualité à suivre de près.

Les salons de coiffure et barbershops RClub by David G. vous offrent des services de qualité à des prix modérés. Coiffeurs, barbiers et esthéticiennes sont à votre service. Cerise sur le gâteau, vous espérez croiser votre animateur(rice) préféré(e), un(e) athlète ou un joueur de foot ? Réservez dès maintenant votre moment détente.

© RClub

Site internet: www.rclub.brussels

E-mail: info@rclub.brussels

Instagram: @rclub.etterbeek et @rclub.barbershop

Facebook : RClub by David G.

Horaires :

Lundi-Mercredi 09:00 à 19:00

Jeudi & Vendredi 09:00 à 20:00

Samedi 09:00 à 19:00

Adresses :

RClub Etterbeek - avenue des Celtes 51 - B1040 Etterbeek

The BarberShop by RClub - Brusselsesteenweg 654a - B1731 Zellik

The Barbershop by RClub - avenue de la Brabançonne 82 - B1030 Schaerbeek