Quelle est votre priorité en matière de beauté ?

"Je n’en ai pas vraiment, même si mes cheveux crépus demandent beaucoup d’entretien. Je fais également attention à ma peau, qui est plus sèche qu’une peau européenne normale. J’applique donc chaque jour une crème hydratante, parfois même plusieurs fois par jour. Je ne me maquille pas beaucoup, même si j’aime bien le faire de temps en temps."

Comment prenez-vous soin de vos cheveux ?

"Je chouchoute mes cheveux crépus en appliquant un masque plusieurs fois par semaine. J’utilise également des soins protecteurs, surtout par temps froid ou chaud. J’utilise plus souvent un après-shampooing qu’un shampoing, car il agresse moins mes cheveux."

Quels sont vos produits Garnier favoris ?

"J’utilise depuis longtemps la gamme de soin pour cheveux à l’avocat : le shampoing, le masque, la crème, etc."

Quelle est votre coiffure préférée ?

"J’aime varier les plaisirs : tresses, cheveux au naturel, colorations, extensions, etc. Cela dépend surtout de mon humeur et, bien entendu, de mon emploi du temps. Par exemple, lorsque je pars en stage, je choisis les tresses pour ne pas devoir entretenir mes cheveux tous les jours."

Vous êtes une beauté naturelle. Quel est le secret pour se sentir belle ?

"S’accepter, même quand on est différente des autres. J’ai toujours été grande, plus grande que les autres, mais je me suis rendu compte que cela avait également des avantages. Je n’ai pas vraiment de secret. Et nous avons tous une vision différente de la beauté."

Quel est le meilleur conseil beauté que vous ayez jamais reçu ?

"J’ai appris comment prendre soin de mes cheveux et comment les peigner sur Internet. J’ai suivi les conseils de personnes qui ont les mêmes cheveux que moi. C’est ainsi que j’ai découvert quels produits et quels ingrédients étaient les mieux adaptés. Les produits ne manquent pas, mais tout ne fonctionne pas pour mon type de cheveux."