Beauté & Mode Le phénomène Veja a 15 ans mais depuis la fin de l'année dernière, cette sneakers française est aux pieds de toutes les filles et femmes (et hommes) ou presque. On vous explique pourquoi.





Elles sont les dignes remplaçantes des (trop vues) Stan Smith et des Superstar

Ce sont de belles basiques blanches avec un V stylisé en surimpression sur le côté à la semelle légèrement crème : il n'en fallait pas plus pour qu'elles prennent peu à peu le lead sur les Stan Smith et les Superstar, ces baskets que tout le monde a (trop) porté ces dernières années. Elles vont avec tout : pantalon, mini-jupe, robes, costume pour hommes. Surtout que désormais, elles affichent de la couleur : sur le V et sur le col, et même sur tout le cotrnefort.

Pour leurs 10 ans, les fondateurs ont lancé la V10 : une sneakers toute blanche qui a immédiatement plu. 5 ans après, cette V10 compte toujours parmi les best-sellers.

Elles sont éthiques et éco-responsables

En 2004, deux Français ont l'idée de lancer sur le marché une basket blanche basique mais selon une production différente. Voilà ce qu'ils en disaient à l'époque : "Fabriquer des chaussures différemment, c’est un signal pour dire que tout est à réinventer, que rien n’est acquis. Et on le voit apparaître : la nourriture, les voitures, les biens de consommation en général sont en train de changer leurs méthodes productives". François-Ghislain Morillion et Sébastien Kopp se veulent transparents, avec une filère éthique, un juste prix pour les producteurs de caoutchouc et de coton (la production est brésilienne) et une attention extrême sur le cuir et les alternatives au cuir.

15 ans après, la philosophie est la même et elle est on ne peut plus dans l'air du temps et les modèles vegan se développent.

Elles ont bénéficié de l'effet Meghan

En octobre dernier, en Nouvelle Zélande, on voyait pour la première fois la princesse Meghan Markle porter une paire de baskets... des Veja ! Il n'en fallait pas plus pour que cette paire précisément (des Veja V10 blanches avec le V stylisé bleu marine) fasse l'objet d'une curiosité mondiale. Le site Lyst, une plate-forme mondiale de recherche de mode, a remarqué qu'en un trimestre, les recherches en ligne sur Veja ont augmenté de 113 % !

© AFP



Elles ne font pas l'objet de pub mainstream

Pas de pub sur les abribus, ni d'affichage dans les villes encore moins de campagne télé ! Veja n'investit pas dans la publicité conventionnelle depuis le début. D'abord pour garder des prix raisonnables (de 85 à 125€ la paire) et ensuite pour séduire les "modeuses". Résultat : on les voit partout sur les réseaux sociaux grâce aux influenceuses qui depuis longtemps se sont photographiées Veja au pied. Aujourd'hui, la Veja a largement dépassé la sphère des blogueuses (qui sont passées elles à autre chose) pour aller courir partout dans les rues de France, de Belgique, des Etats-Unis... du monde entier !

Les modèles sont nombreux

Façon sportive, à scratch, en cuir, en cuir de poisson, en cuir vegan, en coton, à bout caoutchouté, ultra-coloré : il y en a pour tous les goûts mais l'ADN basique reste !