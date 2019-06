Dans son cabinet de médecine esthétique, Maité Czupper voit passer depuis des années des femmes mais aussi des hommes qui souffrent d’un décalage entre ce qu’ils voient dans le miroir et comment ils se ressentent. "Des demandes d’injection concernant la bouche, j’en ai très souvent. Et je dirais que ces interventions sont en augmentation. Avec une première inquiétude, en prélude de l’entretien : ne surtout pas avoir une bouche en canard", explique-t-elle. L’effet Emmanuelle Béart ou plus récemment les lèvres américaines comme celles, outrées, de Kylie Jenner et ses sœurs sont passés par là.

"Le visage, c’est une zone qui ravive l’émotionnel. Je les rassure tout de suite : en leur parlant de la diversité des traitements que l’on a aujourd’hui, la finesse des produits, le fait que ce ne soit absolument pas dangereux pour la santé et que ce soit réversible."

L’effet bonne mine qu’apporte une injection légère au niveau des lèvres fait le reste. Les jeunes femmes ne s’y trompent pas et viennent consulter de plus en plus nombreuses, leur téléphone montrant des photos Instagram à la main.

Maité Czupper voit d’ailleurs un parallèle entre la grande augmentation ces dernières années des demandes de chirurgie du nez et l’apparition des selfies sur les réseaux sociaux. "Comme il était davantage accentué par les selfies, il était plus visible ! Les réseaux sociaux ont vraiment des conséquences sur la psyché."

Depuis des années , les médecins esthétiques et les chirurgiens doivent (...)